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خالد صلاح
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تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-5-2019

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:36 ص
تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-5-2019 عملات _ أرشيفية
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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-5-2019 بعد حالة من التراجع شهدتها العملات الأسابيع الماضية، ومن العملات التى سجلت انخفاضا الدولار الأمريكى، والذى بلغ سعره 16.77 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى وعلى مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.48 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.77 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.8  جنيه للشراء.

16.9  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.8 جنيه للشراء.

16.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.79 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.78 جنيه للشراء.

16.88 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.78  جنيه للشراء

16.88  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.76 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.78 للشراء، 18.93 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر "الاسترلينى" 21.28 جنيه للشراء، و21.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.47 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، انخفاضا طفيفا وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.19 جنيه للشراء، 55.53 جنيها للبيع.

 


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سعر الدولار

سعر اليورو

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سعر الريال السعودى

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