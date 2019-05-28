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تباين آراء طلاب أولى ثانوى حول صعوبة امتحان الفيزياء

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:17 ص
تباين آراء طلاب أولى ثانوى حول صعوبة امتحان الفيزياء امتحانات الثانوية _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تباينت ردود فعل طلاب الصف الأول الثانوى العام، حول مستوى امتحان الفيزياء، والذى اختبره الطلاب صباح اليوم إلكترونيا على التابلت.

 وأكد الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، إن أسئلة امتحان الفيزياء صعبة وحيرت الطلاب، لافتا إلى أن جزئية واحده فقط من الكتاب وباقى الأسئلة تطبيقية عملية من خارج الكتاب، وتعتمد على الفهم وليس الحفظ.

وأوضح الطالب أن كثير من زملائهم يشتكون من صعوبة الأسئلة وأيضا مشكلات فى التابلت، حيث أن هناك طلاب لم يتمكنوا من دخول  منصة الامتحان مع بداية الامتحان فى التاسعة صباحا.

وأوضح الطالب أن الأسئلة تضمنت 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية.

وقالت الطالبة جومان أحمد، إن مستوى الأسئلة فوق المتوسط ولكنها سهلة، واستغرقت ساعة واحدة فى الإجابة عن الأسئلة، إضافة إلى 15 دقيقة فى مراجعة الأسئلة وتغيير بعض النقاط، موضحة أنها واجهت صعوبات فى السيستم الإلكترونى، ولكن تم التغلب عليها، وانتهاء الامتحان دون مشكلات كبيرة.

وفسرت مصادر سبب تباين واختلاف أراء الطلاب حول صعوبة الأسئلة وسهولتها، بأن هناك نماذج مختلفة من الامتحانات، ومن الطبيعى أن يجد الطالب جزئية صعبة فى نموذج معين، ويجد آخر سؤال سهل فى نموذج آخر، ولكن سيتم مراعاة كافة شكاوى الطلاب فى عملية التصحيح.

 

 


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امتحان الفيزياء

تسريب متحان الفيزياء لاولى ثانوى


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