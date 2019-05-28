تأخر 7 رحلات عن مواعيد الإقلاع المقررة بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية فى موسم عمرة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط السعودية رقم 380 و 382 والمتجهتان إلى مطار جده الدولى، ورحلة رقم 318 المتجهة إلى المدنية المنورة، إضافة إلى رحلة شركة نسما للطيران رقم 140 المتجهة إلى القصيم، بسبب ارتفاع كثافة التشغيل بمطارات المملكة.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات شركة طيران الجزيرة رقم 91736 والمتجهة إلى الكويت، وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى أديس أبابا، إضافة إلى رحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.