سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة لاعب فريق أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لـ"داعش" للغد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:54 م
تأجيل محاكمة لاعب فريق أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لـ"داعش" للغد هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 44 متهما بينهم حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم فى نادى أسوان، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال فض الاحراز.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت التحقيقات قد أكدت أن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية بهدف ارتكاب جرائم إرهاب والدعوة لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرين، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والثالث والأربعين، والأخير، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون طائرة بدون طيار مزودة بآلة تصوير، نقلها إلى داخل البلاد، وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون وحازها فى مسكنه ثم نقله للمتهم التاسع والثلاثين والمتهم السادس والثلاثين اللذين حازاها فى مسكنهما، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تُستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا آمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لداعش للغد

أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة حمادة السيد لاعب أسوان بتهمة الانضمام لداعش

صور.. النيابة تتلو أمر إحالة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لداعش

ننشر تفاصيل التحقيقات مع مدافع نادى أسوان حمادة السيد المتهم بالانضمام لداعش

حماده السيد

داعش

محاكمة لاعب اسوان

محاكمة داعش


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة