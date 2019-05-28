بيطري الفيوم يضبط كمية من اللحوم الفاسدة قبل بيعها بالأسواق

كما قامت إدارة الطب الوقائي بمتابعة أعمال برامج التحصين الدورية للمزارع بالمحافظة بعد الانتهاء من أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والجلد العقدي وجدري الأغنام .

وقامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء عمليات التلقيح الصناعي لعدد 586 حيوان وإجراء الكشف علي 489حيوان، إضافه لعمل الأختبارات الدوريه لمرض البروسيلا لعدد 407حيوان وأختبارات الدرن لعدد 280 حيوان من خلال إدارة الأمراض المشتركه كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضاله بإعدام 130 كلبا ضالا .

وقامت إدارة الرعايه والعلاج بالكشف علي 2718 حيوان وعلاج 26 حيوانات منزليه، بجانب عمل إدارة الخدمات التي قامت بعمل إجراءت التأمين لعدد 38 حيوان وتسجيل وترقيم 566 حيوان واستخراج 1241 بطاقه .

وفي إدارة الدواجن تم علاج 3500 طائر وعمل 2 معاينه وترخيص 2 منحل واستخراج 5 تصريح بيع وتحصين 36456 طائر وقامت إدارة الإرشاد بعمل 12 ندوة إرشاديه لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابه للتحصين والترقيم والتسجيل للحيوان ويتم عمل ندوات إرشادية عن الأمراض وطرق الوقاية منها.