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الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:03 م
خالد صلاح
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بيطري الفيوم يضبط كمية من اللحوم الفاسدة قبل بيعها بالأسواق

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:41 م
بيطري الفيوم يضبط كمية من اللحوم الفاسدة قبل بيعها بالأسواق لحوم فاسدة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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قامت مديرية  البيطري بمحافظة الفيوم شن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وتشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة وإضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة وتم ضبط 7 كجم لحوم بقري مخالفة لشروط الذبح خارج المجازر الحكومية و50كجم داوجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات بالإضافه إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت668 رأس ومذبوحات الطيور3730طائر.

كما قامت إدارة الطب الوقائي بمتابعة أعمال برامج التحصين الدورية للمزارع بالمحافظة بعد الانتهاء من أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والجلد العقدي وجدري الأغنام .

وقامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء عمليات التلقيح الصناعي لعدد 586 حيوان وإجراء الكشف علي 489حيوان، إضافه لعمل الأختبارات الدوريه لمرض البروسيلا لعدد 407حيوان وأختبارات الدرن لعدد 280 حيوان من خلال إدارة الأمراض المشتركه كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضاله بإعدام 130 كلبا ضالا .

وقامت إدارة الرعايه والعلاج بالكشف علي 2718 حيوان وعلاج 26 حيوانات منزليه، بجانب عمل إدارة الخدمات التي قامت بعمل إجراءت التأمين لعدد 38 حيوان وتسجيل وترقيم 566 حيوان واستخراج 1241 بطاقه .

وفي إدارة الدواجن تم علاج 3500 طائر وعمل 2 معاينه وترخيص 2 منحل واستخراج 5 تصريح بيع وتحصين 36456 طائر وقامت إدارة الإرشاد بعمل 12 ندوة إرشاديه لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابه للتحصين والترقيم والتسجيل للحيوان ويتم عمل ندوات إرشادية عن الأمراض وطرق الوقاية منها.

 

 


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الطب البيطري

حملات تحصين الدواجن

إعدام الكلاب الضالة


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