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بوريس جونسون زعيم جديد من جماعة "الشعر الأشقر" × 15 صورة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:29 م
بوريس جونسون زعيم جديد من جماعة "الشعر الأشقر" × 15 صورة بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد
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مع اقتراب رحيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن منصبها الشهر المقبل، يزداد الحديث عمن سيخلفها فى هذا المنصب فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بريطانيا التى تحاول فيها عبور عقبة بريكست والخروج من الاتحاد الأوروبى باتفاق لضمان عدم انهيار اقتصاد البلاد.

 

 ويعد اسم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظا لخلافة ماى فى منصبها، ويعد جونسون من السياسيين المثيرين للجدل ليس فقط بسبب آرائه الانقسامية ودوره الكبير فى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولكن أيضا بسبب شعره الأشقر الأشعث.

 

فعلى غرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يحظى شعر جونسون باهتمام كبير، خاصة وأنه ظهر عدة مرات "منكوش"  سواء بفعل الهواء، أو  بفعل أيدى جونسون التى لا تتوقف عن العبث بشعره.. اليوم السابع يستعرض فى 15 صورة  مظهر شعر جونسون الذى أثار السخرية منه فى بعض الأحيان.

جونسون بشعر مهدب
جونسون بشعر مهدب


 

بوريس جونسون
بوريس جونسون
صورة أخرى لبوريس جونسون
صورة أخرى لبوريس جونسون
يضع قبعة تخفى شعره أثناء جولة خارجية
يضع قبعة تخفى شعره أثناء جولة خارجية
فى مرحلة مبكرة من حياته
فى مرحلة مبكرة من حياته
جونسون يتحسس شعره
جونسون يتحسس شعره

يرجع شعره للوراء
يرجع شعره للوراء
يرتدى خوذته استعدادا لقيادة دراجته
يرتدى خوذته استعدادا لقيادة دراجته

 

جونسون يشارك فى مبارة لصالح محارية السرطان فى 2013
جونسون يشارك فى مبارة لصالح محارية السرطان فى 2013
صورة أخرى لجونسون
صورة أخرى لجونسون
جونسون قبل استقلاله حافلة التصويت بالرحيل فى استفتاء 2016
جونسون قبل استقلاله حافلة التصويت بالرحيل فى استفتاء 2016
جونسون (2)
جونسون (2)

 

1
شعر منكوش
شعر منكوش

 

 
 

 


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