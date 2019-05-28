بوريس جونسون زعيم جديد من جماعة "الشعر الأشقر" × 15 صورة

كتبت ريم عبد الحميد

مع اقتراب رحيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن منصبها الشهر المقبل، يزداد الحديث عمن سيخلفها فى هذا المنصب فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بريطانيا التى تحاول فيها عبور عقبة بريكست والخروج من الاتحاد الأوروبى باتفاق لضمان عدم انهيار اقتصاد البلاد.

ويعد اسم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظا لخلافة ماى فى منصبها، ويعد جونسون من السياسيين المثيرين للجدل ليس فقط بسبب آرائه الانقسامية ودوره الكبير فى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولكن أيضا بسبب شعره الأشقر الأشعث.

فعلى غرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يحظى شعر جونسون باهتمام كبير، خاصة وأنه ظهر عدة مرات "منكوش" سواء بفعل الهواء، أو بفعل أيدى جونسون التى لا تتوقف عن العبث بشعره.. اليوم السابع يستعرض فى 15 صورة مظهر شعر جونسون الذى أثار السخرية منه فى بعض الأحيان.