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بوتين يصل إلى كازاخستان للمشاركة فى اجتماع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:16 م
بوتين يصل إلى كازاخستان للمشاركة فى اجتماع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، للمشاركة غدا الأربعاء فى اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى.
وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستطرح - خلال الاجتماع - مهمة إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي حول بناء فضاء اقتصادي مشترك في القارة الأوروبية الآسيوية. 
يٌذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تأسس مطلع عام 2015، يضم خمسة بلدان حاليا، هي روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، بجانب بعض الدول بصفة مراقب. 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن - أمس - أن هناك عدداً كبيراً من الدول الراغبة بعقد اتفاقات لتحرير التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال لافروف "لقد تم بالفعل إبرام أول اتفاق بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة مع فيتنام واتفاق مؤقت مع إيران"، مشيرا إلى إجراء مفاوضات بهذا الشأن مع سنغافورة وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى من خارج أوروبا وآسيا.
ومن المقرر أن تتم دعوة رئيس مولدوفا للمشاركة في اجتماع يوم غد كرئيس لدولة مراقبة ، وكذلك رئيس طاجيكستان كضيف شرف.


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بوتين يشارك فى اجتماع المجلس الاقتصادى الأورو-آسيوى ..الأربعاء المقبل

روسيا

فلاديمير بوتين

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كازاخستان

مجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى

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