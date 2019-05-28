بكين تشيد بمعارضة مؤسس "هواوى" معاقبة "أبل"

وكالات

أشادت الخارجية الصينية بموقف رن زهينغفي مؤسس شركة "هواوي" المعارض لأي إجراء مضاد يستهدف شركة "أبل" الأمريكية، والرافض لأي رد فعل صيني محتمل ضد الشركة الأمريكية العملاقة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، عن معارضته المطلقة لأي إجراء مضاد لشركة "أبل" الأمريكية، وشدد على رفضه الدعوات لمنع دخولها السوق الصينية.

وأكد أنه يعتبر شركة "أبل" معلما ومرشدا له وأنه لا يمكن أن "يعارض معلمه أبدا".

وقال لو كانغ متحدث الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي: "قبل عدة أيام قلت إنه لا يهم إذا كنا نتحدث عن أفراد أو شركات، لأن العالم كبير بالنسبة لكل شخص، بقدر كبر واتساع قلبه".

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية في منتصف مايو الجاري شركة الاتصالات الصينية المذكورة على القائمة السوداء، وقطعت عليها طريق شراء مكونات وتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية.

كما وضعت السلطات الأمريكية شركة "هواوي" في قائمة الجهات الممنوع على الشركات الأمريكية التعامل معها دون ترخيص خاص، ونتيجة لذلك أوقفت شركة Google للبرمجيات التعاون مع "هواوي" في المجالات التي تتطلب نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية باستثناء تلك المتاحة للجمهور بموجب ترخيص مفتوح.