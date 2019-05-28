بطريرك روسيا يعرب عن أمله فى إنهاء سوء الفهم بين موسكو ومجلس أوروبا

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عبر البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، عن أمله في أن تصبح الخلافات الحالية بين روسيا ومجلس أوروبا شيئًا من الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن البطريرك كيريل، قوله: "آمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته وأن تقلب صفحة سوء الفهم".

وكان البطريرك كيريل يزور ستراسبورج ليبارك كنيسة القديسين الروسية ويلتقي بممثلي مجلس أوروبا بما في ذلك الأمين العام ثوربيورن ياجلاند.

وأضاف كيريل: "لم أر شيئًا يمنع الاتحاد الروسي من استئناف عمله في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وآمل أن تأخذ روسيا مكانها فيه".