سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:00 ص
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل بطاقات تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تبدأ شركات الجملة التابعة  للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين  التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارا من أول الأسبوع المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.


وكان  الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ، قد أكد انه تم  الانتهاء   من صرف السلع المدعمة عن شهر مايو  الجارى لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة  لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.



 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الانتهاء من حصاد 89% من القمح.. واستمرار توريد المحصول للسلع التموينية

اليوم.. فتح منافذ "المصرية للجملة" بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية

فتح منافذ الجملة فترة مسائية بالصعيد لصرف السلع التموينية بسبب الحرارة

هيئة السلع التموينية تتلقى 4 عروض لتوريد الأرز فى مناقصة عالمية

الانتهاء من حصاد 80% من القمح.. واستمرار توريد المحصول للسلع التموينية

السلع التموينية

مقررات شهر يونيه

اصحاب البطاقات التموينية

السلع المدعمة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة