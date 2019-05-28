بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

كتب مدحت وهبة

تبدأ شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارا من أول الأسبوع المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.





وكان الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ، قد أكد انه تم الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر مايو الجارى لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.







