سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بحث سبل تدعيم الاستثمار لاستكمال مشروعات المترو والسكة الحديد والموانئ

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:25 ص
بحث سبل تدعيم الاستثمار لاستكمال مشروعات المترو والسكة الحديد والموانئ مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

ناقش مسئولون سُبل تدعيم الاستثمار فى مجال النقل بمصر، حيث تم استعراض الاستثمارات الخاصة بتطوير الخط الأول للمترو البالغة 605 مليون يورو وكذلك الاستثمارات الخاصة بترام الرمل بالإسكندرية والخطط المُستقبلية الخاصة بهذا التطوير.

 كما استعرضوا الاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية مثل تطوير نُظم الإشارات بخطوط "القاهرة – إمبابة – الجيزة – برطس"، "قليوب – شبين القناطر - الزقازيق"، "الجيزة – بنى سويف".

كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة باستثمارات صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد والتى تُعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية والتعاون الاستثمارى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار باستثمارات 290 مليون يورو وكذلك الخطط الاستثمارية لازدواج بعض الخطوط مثل دمياط / المنصورة وخط المناشى.

وفى مجال الطرق والكبارى تم مناقشة الخطوط المُستقبلية الاستثمارية فى قطاع النقل والتى سيكون لها اثر كبير فى تطور قطاع النقل ودعم العلاقات المصرية الإفريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى مثل مشروع طريق مصر / تشاد بطول 1102 كم ومشروع طريق القاهرة / كيب تاون بطول 1155 كم داخل الأراضى المصرية .

أما فى مجال النقل البحرى والنهرى فتباحث الجانبان حول مشروع إنشاء محطة مُتعددة الأغراض بميناء نويبع البحرى وإنشاء حوض عائم بأسوان.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تشغيل مترو الأنفاق اليوم للثانية صباحا.. والسكة الحديد تعدل مواعيد 15 قطارا

أول قطارات مترو أنفاق بلا سائقين أو موظفين فى بريطانيا

المرور يغلق الطريق الدائرى بالقومية العربية يومين بسبب أعمال مترو الأنفاق

رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان سير الحركة بمحطة الشهداء والمرج الجديدة

تطوير المترو

السكة الحديد

تطوير السكة الحديد

المترو


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة