بحث سبل تدعيم الاستثمار لاستكمال مشروعات المترو والسكة الحديد والموانئ

كتب رضا حبيشى

ناقش مسئولون سُبل تدعيم الاستثمار فى مجال النقل بمصر، حيث تم استعراض الاستثمارات الخاصة بتطوير الخط الأول للمترو البالغة 605 مليون يورو وكذلك الاستثمارات الخاصة بترام الرمل بالإسكندرية والخطط المُستقبلية الخاصة بهذا التطوير.

كما استعرضوا الاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية مثل تطوير نُظم الإشارات بخطوط "القاهرة – إمبابة – الجيزة – برطس"، "قليوب – شبين القناطر - الزقازيق"، "الجيزة – بنى سويف".

كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة باستثمارات صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد والتى تُعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية والتعاون الاستثمارى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار باستثمارات 290 مليون يورو وكذلك الخطط الاستثمارية لازدواج بعض الخطوط مثل دمياط / المنصورة وخط المناشى.

وفى مجال الطرق والكبارى تم مناقشة الخطوط المُستقبلية الاستثمارية فى قطاع النقل والتى سيكون لها اثر كبير فى تطور قطاع النقل ودعم العلاقات المصرية الإفريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى مثل مشروع طريق مصر / تشاد بطول 1102 كم ومشروع طريق القاهرة / كيب تاون بطول 1155 كم داخل الأراضى المصرية .

أما فى مجال النقل البحرى والنهرى فتباحث الجانبان حول مشروع إنشاء محطة مُتعددة الأغراض بميناء نويبع البحرى وإنشاء حوض عائم بأسوان.