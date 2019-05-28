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بالقهوة والرياضة.. طرق تقليل فرص الإصابة بمرض السكر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 م
بالقهوة والرياضة.. طرق تقليل فرص الإصابة بمرض السكر مرض السكر ـ ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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مرض السكر يعد من الأمراض المنتشرة بكثرة سواء لدى الكبار أو الصغار، وهو من الأمراض التي يجب على الشخص المصاب به مصاحبة هذا المرض، والتعرف على جرعات الدواء، وأنواع الطعام المتناول الذي يحد من التعرض لارتفاع نسبته،  كل هذه الأمور سنتعرف عليها خلال التقرير التالي وفقا لموقع "webmed".

وهناك العديد من النصائح الهامة التي تساهم في الحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، والتي تحد من التعرض المباشر وغير المباشر لمضاعفات المرض، ومنها التالي:

-الإكثار من تناول الخضراوات يقلل فرص الإصابة بمرض السكر، وأيضا يساهم بشكل كبير في الحرص علي  تنظيم نسبته  بالدم، وهذا يرجع لتناولك للأطعمة الغنية بالألياف، والتي تقلل فرص الإصابة والتعرض لمضاعفات المرض.

- تنظيم النفس أثناء النوم يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، ويحد من ارتفاعه بشكل كبير، ويساهم في الحد من ارتفاعه.

- هناك علاقة قوية بين تنظيم نسبة السكر في الدم، وتناول القهوة، فتناولك لهذا المشروب يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من ارتفاع، ولكن عليك تناولها سادة بدون إضافة سكر عليها.

-ممارسة الرياضة بشكل يومي، يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته بالدم، والحد من ارتفاعه بشكل كبير، حيث إن الرياضة تساهم في الحد من ارتفاعه.

 


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