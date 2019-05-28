بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة على محور الضبعة وطريق العلمين

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة فى 3 حوادث متفرقة على محور الضبعة وطريق العلمين فى نطاق محافظة مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العلمين للعلاج.

وقع حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعه بالكيلو 130، وأسفر عن إصابة رواش محمود الهانى "32 سنة" من الجيزة باشتباه كسر بالفقرات العنقية، ونزيف من الأنف وكدمه شديدة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ويسرى خميس صالح " 39 سنة " من الفيوم، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف داخلى بالبطن.

كما أسفر حادث انقلاب سيارة، عند الكيلو 4 على طريق العلمين –وادى النطرون، عن إصابة "سعيد سيد جاد" 58 سنة من الجيزة، مصاب بكدمة شديدة بالصدر، واشتباه خلع بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

واستقبل مستشفى العلمين مصاب فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 200 على طريق الضبعة، اتجاه القاهرة، وهو حاتم محمد نبيل " 45 سنة " من القاهرة، يعانى من اشتباه خلع بالكتف الأيسر، واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.