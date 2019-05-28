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بابا الفاتيكان : رؤية المهاجرين كعلل كل الآفات يدق ناقوس التدهور الأخلاقى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:02 ص
بابا الفاتيكان : رؤية المهاجرين كعلل كل الآفات يدق ناقوس التدهور الأخلاقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
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قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ـ عقب يوم واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي ، في رسالته السنوية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين ـ " إن الشعور بأن المهاجرين هم مصدر كل علل المجتمع يدق ناقوس التدهور الأخلاقي في العالم".

 

ونسبت مجلة (تايم) الأمريكية الى البابا فرانسيس " إن وجود المهاجرين في الدول الغنية هو دعوة لاستعادة بعض تلك الأبعاد الأساسية لوجودنا المسيحي وإنسانيتنا".

 

وقال رئيس أساقفة لوكسمبورج ورئيس لجنة الأساقفة التابعة للمنظومة الأوروبية جان كلود هولريش إن نتائج تصويت البرلمان الأوروبي "كانت ستكون أسوأ" لو لم يقف فرانسيس والكنيسة الكاثوليكية باستمرار بجانب المهاجرين.

 


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