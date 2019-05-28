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انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة الإسلامية بجدة بمشاركة مصر غدا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:37 م
انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة الإسلامية بجدة بمشاركة مصر غدا قمة عربية
كتب أحمد جمعة
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ينطلق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، غدا بجدة بمشاركة مصرية.
 
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيرى الذى يشارك فيه وزير الخارجية يأتى تمهيداً لعقد للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، يوم 31 مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد الاجتماع الوزاري مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والإسلاموفوبيا، فضلا عن موضوعات التعاون الإسلامي المشترك. كما أنه من المقرر قيام وزراء الخارجية خلال الاجتماع التحضيري باعتماد مشروع البيان الختامي الذي يتناول كافة القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية، تمهيداً لرفعه للقادة خلال مؤتمر القمة الإسلامي. 
 
واختتم حافظ تصريحاته، مشيراً إلى أنه من المُنتظر أيضاً أن يجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع الوزاري، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 

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وزير الخارجية

سامح شكرى

قمه مكه

شكرى يتوجه إلى جده


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