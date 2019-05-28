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انطلاق أولى جلسات الحوار اللاهوتى بين الكنيستين القبطية والروسية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:40 م
انطلاق أولى جلسات الحوار اللاهوتى بين الكنيستين القبطية والروسية قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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بدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار اللاهوتى الثنائى بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إذ ترأس الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجيلوس لجنة الحوار الثنائى بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية.

 

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين الكنيستين القبطية والروسية، عقب زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، للكنيسة الروسية فى أكتوبر 2014.

وبعد مجموعة عمل مبدئية فى فبراير 2015 فى القاهرة، اتفق المجمعان المقدسان للكنيستين على تأسيس لجنة الحوار الثنائى وعينت ممثليها وهم الأنبا سيرابيون والأنبا يوليوس والقس جون ﭘول عبد السيد والقس بولس حليم والدكتور إسحق إبراهيم عجبان وبربارة سليمان، ومن الكنيسة الروسية الأرثوذوكسية الأسقف جنادى أسقف كاسكلان بكازخستان والهيرومونك إسطفان (إجومنوف) والقس فيكتور كولاجا والقس أوليج دافيدنكوف وسيرجى ألفيروف وإيليا كاشيتسين.

 

 


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