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انتظام حركة إقلاع وهبوط رحلات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:12 م
انتظام حركة إقلاع وهبوط رحلات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب هانى عثمان
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سجل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، انتظاما لحركة إقلاع وهبوط الرحلات الدولية والداخلية الخاصة بشركة مصر للطيران، والتى التزمت بالمواعيد المقررة لها طبقا لجدول التشغيل.

 

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بشكل منتظم، وفق ما تم اقراره فى جدول التشغيل،لافتة الى رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى المملكة العربية السعودية والخاصة بنقل المعتمرين، وسجلت الشركة انتظاما فى كل الرحلات رغم ارتفاع كثافة التشغيل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.


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