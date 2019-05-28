اليوم.. تسيير 25 رحلة من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة لنقل المعتمرين

كتب أحمد حمادة

يشهد مطار القاهرة اليوم الثلاثاء إقلاع 25 رحلة دولية إلى مطارى جدة والمدينة، وذلك لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المقرر تسيير 11 رحلة من مبنى الركاب 2 وذلك متن رحلات الخطوط السعودية بواقع 9 رحلات إلى مطار جدة ورحلتين إلى مطار المدينة.

واضافت المصادر أن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة من المقرر أن يشهد تسيير 14 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بواقع 8 رحلات إلى مطار جدة، 6 إلى مطار المدينة.