اليوم.. استكمال فض الأحراز فى محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لداعش

كتب إيهاب المهندس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، فض الأحراز فى جلسة محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.