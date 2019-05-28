النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لإمام مسجد قتل على يد عاطل بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان إمام زاوية قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقاؤها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.

وتابعت، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.

وأضافت، أن المصلين سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فامسكوا بالمتهم وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب.

وتابعت، أن المتهم ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وانه لا يستطيع قراءة أية "الكرسي"، وطلب من المصلين فك قيوده.