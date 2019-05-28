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الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:54 م
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و"برنت" يسجل 70.22 دولار للبرميل..

النفط يعاود الارتفاع اليوم بعد انخفاضات الأسبوع الماضى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:09 م
النفط يعاود الارتفاع اليوم بعد انخفاضات الأسبوع الماضى النفط _ ارشيفية
كتبت - مروة الغول
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي  70.22 دولار للبرميل بمعدل زيادة بلغ 02.% وذلك مقارنة بآخر سعر  إغلاق له كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59.04 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع بلغ  0.7%.

وجاء الارتفاع الذى شهدته أسعار النفط اليوم ليعاود خام "برنت" العالمي  تجاوز حاجز الـ 70 دولار للبرميل وذلك بعد الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي ولكن ذلك الارتفاع لم يعوض الخسائر التي شهدها خلال الأسبوع الماضي، حيث إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي كانت بسبب تواترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتنامي المخاوف من تراجع معدلان النمو العالمي ولكن عودة الأسعار للإرتفاع مرة أخرى بداية من تعاملات الأسبوع الجاري كان نتيجه لتجاوز مخاوف تراجع الطلب على  النفط الخام .

وبدأت أسعار النفط في الارتفاع بداية من تعاملات هذا الأسبوع  بدعم خفض إمدادات النفط والتي تقوده "أوبك +" بداية من شهر يناير الماضى وذلك بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وتنتظر أسواق النفط اجتماع "أوبك+" خلال شهر يونيو المقبل لتحديد ماذا كان سيتم تمديد اتفاق خفض الإمدادات النفطية لفترة أخرى أم سيتم زيادة الإنتاج .

وتعاني أسواق النفط من شح وذلك نتيجة نقص المعروض من النفط بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا وأيضا بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا.


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