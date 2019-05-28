الناتو تدعو شعب كوسوفو للتحلى بالهدوء بعد عمليات مكافحة الجريمة المنظمة

بريشتينا (أ ش أ)

دعت قوات كوسوفو التابعة لقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) الشعب فى كوسوفو إلى التحلى بالهدوء، عقب العملية التى تشنها الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة فى شمال البلاد .. مؤكدة أنها تراقب هذه العملية عن كثب.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم قوات كوسوفو الكولونيل "فينتشنزو جراسو"، قوله " إن القوات تراقب الوضع وتقوم بالتنسيق مع السلطات فى كوسوفو" .. مشيرا إلى أن قوات الناتو ليست فى حالة تأهب .. مشددا على أن قوات كوسوفو تراقب الوضع وتدعو الجميع إلى التحلى بالهدوء وعدم استخدام العنف.

وتشن الشرطة فى كوسوفو عملية لمكافحة الجريمة المنظمة فى شمال البلاد حيث يعيش الأقلية الصربية، مما زاد من حدة التوترات.. الأمر الذى جعل صربيا تضع قواتها فى حالة تأهب.

فى سياق متصل بهذه التطورات، دعا رئيس كوسوفو هاشم تقى اليوم الثلاثاء، الأقلية الصربية إلى الحفاظ على الهدوء، ودعم قوات الشرطة فى عملياتها للتصدى للجريمة المنظمة؛ الأمر الذى من شأنه التعجيل فى عملية اندماج البلاد مع الغرب.

وقال تقى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه سيتم محاسبة جميع المتورطين فى أنشطة غير مشروعة، مضيفا أن عمليات الشرطة لا تستهدف أى عرقيات.

وحث تقى - فى كلماته التى كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - الأقلية الصربية على دعم مكافحة الجريمة المنظمة؛ وذلك بعد أن أثارت عملية لقوات الشرطة فى منطقة "ميتروفيتسا" حيث تعيش معظم الأقلية الصربية القلق، ودفعت صربيا إلى إصدار أوامر لقواتها بالبقاء فى حالة تأهب كامل.

زبدوره، دعا رئيس الوزراء راموش هاراديناج بلجراد إلى عدم تقويض جهود بلاده للتصدى للجريمة المنظمة.