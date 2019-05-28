"المعلمين" توافق على خصم 30 جنيه من مكافأة امتحانات معلمى بورسعيد لإنشاء نادى

خاطب خلف الزناتى، نقيب المعلمين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، لإخطاره بموافقة النقابة العامة، على قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية ببورسعيد، والخاص بخصم 30 جنيه من مكافأة الامتحانات للعام الحالى 2019، لاستكمال وإنهاء الأعمال الخاصة بالنادى الجديد، وذلك تطبيقًا لنص المادة 73 من اللائحة الداخلية لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.

وأوضحت النقابة فى خطابها، أنه للنقابات الفرعية تمويل نواديها ومشروعاتها التى تخدم المعلمين باشتراكات خاصة لهذه الأغراض، تقررها الجمعية العمومية لها، وتخضع هذه الاشتراكات والتصرف فيها لإشراف النقابة العامة ورقابتها، مع التزام جهة العمل بتحصيل هذه الاشتراكات الخاصة لصالح النقابة الفرعية، طالما أن هذا الخصم لصالح المعلمين وأسرهم، وأن يتم ذلك تحت مسئولية وإشراف ومتابعة النقابة الفرعية ببورسعيد، ودون أدنى مسئولية على النقابة العامة.