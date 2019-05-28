المرور: نشر كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات محور جوزيف تيتو منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لمنع الزحام، اثناء إنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، التى تستغرق لمدة شهرا كاملا وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق منعا للزحام.

وتجرى التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الإتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للإتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

كما تم غلق إتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين إتجاه الدائرى لمسافة 250 متر، وبالنسبة للإتجاه الآخر يتم تشغيله إتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة و تنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد" ، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الإتجاه الآخر القادم من الدائرى، وتتم تنفيذ الأعمال "ليلاً ونهاراً" و قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.