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المتحدث باسم الرئيس العراقى: نسعى لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:30 ص
المتحدث باسم الرئيس العراقى: نسعى لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران روحانى وترامب
أ ش أ
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أكد لقمان الفيلى الناطق الرسمى باسم الرئيس العراقى أن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوتر وتهدئة الأوضاع فى المنطقة.

 

وقال الفيلى ـ فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء ـ إن العراق يسعى لحفظ أمنه القومى قبل أى شىء آخر، مؤكدا على أهمية استمرار الحوار بين الطرفين والتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وأشار إلى أهمية اعتماد الحوار بدلا من اللجوء لخيار الحرب أو فرض العقوبات.


كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدد فى وقت سابق، إيران برد حازم وموجع إن تحركت أو أقدمت على أى عمل عدائى تجاه القوات الأمريكية المتواجدة فى المنطقة أو حلفاء الولايات المتحدة، وذلك فى ظل التوتر المتصاعد بين البلدين، لا سيما بعد إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات صواريخ الأسبوع الماضي، فيما قالت إنه ردا على معلومات تؤكد وجود مخاطر وتهديدات إيرانية.


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