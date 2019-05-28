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الكويت تؤكد استبعاد العمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية فور اكتشافها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:29 م
الكويت تؤكد استبعاد العمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية فور اكتشافها باسل الصباح وزير الصحة الكويتى
أ ش أ
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أكدت وزارة الصحة الكويتية، إبعادها كل حالات العمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية فور اكتشافها أثناء الفحص الأولى، مشددة على عدم منح أى منها إقامة رسمية بالبلاد.

 

وأوضحت (الصحة) الكويتية - فى بيان صحفي، لتوضيح التفسيرات التى وصفتها ب"الخاطئة" لإجابة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن سؤال برلمانى حول فحص العمالة الوافدة – أنه تم إبعاد كل الحالات المصابة فور اكتشاف ما تحمله من أمراض، ولم تمنح أى منها إقامة رسمية، مشيرة إلى أن فحص العمالة قبل قدومها إلى الكويت، يتم عن طريق جهات ليست تابعة لوزارة الصحة الكويتية.

 

وأضافت أنه تم اكتشاف الحالات من خلال فحص العمالة فى مراكز وزارة الصحة الكويتية بعد وصولها إلى الكويت وقبل منحها الإقامة، مشددة على أن كل الحالات تم استبعادها فى حينه، ولا توجد أى حالة مصابة بمرض معدى استقرت فى الكويت.


ولفتت (الصحة) الكويتية، إلى أنه حرصا على القضاء على نسبة الخطأ فى نتائج الفحوصات التى تجرى للعمالة الوافدة فى دولها، قام وزير الصحة الكويتى بتفعيل قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجى فى دورته الـ 37 لعام 2011، المتعلق بوضع آلية مشتركة بين دول المجلس، لفحص العمالة الوافدة بنظام ربط إلكترونى موحد، ومرتبط مع وزارات الخارجية.


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