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الكرملين: لا معلومات بشأن لقاء ثنائى بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين باليابان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:00 م
الكرملين: لا معلومات بشأن لقاء ثنائى بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين باليابان الرئيسان بوتين و ترامب
أ ش أ
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صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم،الثلاثاء، بأنه لا توجد حتى الآن أي أخبار عن لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان المقرر انعقادها أواخر شهر يونيو المقبل.

 

وقال بيسكوف - ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو، قد تلقت اقتراحات محددة بشأن عقد مباحثات بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين باليابان - "حتى الآن لا توجد معلومات أو أخبار عن لقاء ثنائي بين الرئيسين خلال هذه القمة".

 


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