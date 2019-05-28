القضاء العراقى يحكم بالإعدام على فرنسيين جديدين من أعضاء "داعش"

كتب محمد عبد العظيم

أصدر القضاء العراقى، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على فرنسيين جديدين من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى، بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

بهذا الحكم تصل إجمالى أحكام الإعدام العراقية لفرنسيين منتمين لتنظيم داعش إلى 6 حالات. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أن سفارتها فى ​العراق​ ستنقل موقف باريس من ​عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة فى الوقت نفسه احترامها لسيادة العراق وقضائه.

وقالت الخارجية الفرنسية​، ردا على الحكم بالإعدام على مواطنين فرنسيين ممن انتموا لتنظيم داعش الإرهابى خلال السنوات الماضية، إن ​فرنسا​ تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم سيادة العراق وسلطاته.