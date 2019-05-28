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القبض على 29 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالخصوص وشبرا الخيمة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:50 م
القبض على 29 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالخصوص وشبرا الخيمة حبس أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 29 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على عاطلا خلال حملة أمنية شملت أقسام بنها والخصوص، والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 700 جرام من الحشيش المخدر، و480 جراما من مخدر الهيروين، 84 قرصا مخدرا، و160 جرام أستروكس، ومبالغ مالية، و5 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 
 
 

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