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القبض على مسجلان خطر قبل ترويجهم كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:41 م
القبض على مسجلان خطر قبل ترويجهم كيلو حشيش بالزاوية الحمراء مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على عنصرين إجراميين بالزاوية الحمراء بحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
ونجحت إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط عنصرين إجراميين (سبق إتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما " مخدرات " ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية " سلاح ") مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما كيلو و 290 جرام حشيش و مبلغ مالى و هاتف محمول.
 
 
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدر فى بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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الاتجار بالمخدرات

سقوط مسجلان خطر

المخدرات فى الزاوية الحمراء

حشيش


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