القبض على عاطل لاتهامه بقتل سباك بسلاح نارى بسبب خلافات فى الخانكة

القليوبية-نيفين طه

لقى سباك مصرعه، إثر طلق نارى صوبه نحوه عاطل، بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم نقل جثة المتوفى لمستشفى السلام العام، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيره نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء، الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.

جرى على الفور إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حيث تبين حدوث المشاجرة بين كلا من "أشرف . م " 38سنة، سباك ومقيم مزرعة الجبل الأصفر ، دائرة المركز، توفى إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن و"احمد . ر . ع " " شهرته احمد الديزل " 19سنة عاطل ومقيم ذات الناحية، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته نتج عنها إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وفر هارباً .

تم العرض على العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام مثبت بخزينتها عدد 12 طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك 4941 إداري مركز شرطة الخانكة وتولت النيابة التحقيق.