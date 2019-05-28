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القبض على "أبو جزرة" أشهر تاجر مخدرات فى بنها بالقليوبية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:57 م
القبض على "أبو جزرة" أشهر تاجر مخدرات فى بنها بالقليوبية حبس
القليوبية-نيفين طه
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها بالقليوبية من ضبط أشهر تاجر مخدرات مسجل شقى خطر، وشهرته "أبوجزرة" والسابق اتهامه فى 20 قضية "مخدرات وسلاح" وبحوزته 600 جرام حشيش وسلاح آلى قبل ترويجها على عملائه.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية اخطارًا من العميد يحيى راضى، بورود معلومات سرية لمباحث مركز بنها تفيد بتردد تاجرمخدرات شقى خطر بين قريته التابعة للمركز ومدينة الإسماعيلية وجلب المخدرات لترويجها وسابق اتهامة فى 20 قضية "مخدرات وسلاح ."

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد كمال، رئيس مباحث المركز، والنقيبان عماد سامى وإسلام مسعد معاونا المباحث وإعداد الأكمنة بالقرية.

وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارته الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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