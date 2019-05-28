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العرق الغزير قد يكون علامة على إصابتك بهذه الأمراض

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:30 م
العرق الغزير قد يكون علامة على إصابتك بهذه الأمراض فرط التعرق
كتبت فاطمة خليل
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التعرق هو طريقة جسمك للحفاظ على درجة حرارتك والحفاظ على برودة الجسم، ولكن العرق الغزير قد يشير إلى مشكلة فرط التعرق وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية بحسب ما ذكر موقع women health.
 
من الطبيعى أن يتعرف جسمك بعد ممارسة التمارين الرياضية أو أثناء نشاط تقوم به ويتعرق جسمك ثم يتبخر العرق من جلدك ، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم الإجمالية.
 
اذا لاحظت أن لديك عرق غزير تحت الابطين حتى بدون بذل مجهود فقد يشير هذا إلى فرط التعرق.

ما هو فرط التعرق؟

تشير التقديرات إلى أن 3 % من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من التعرق المفرط ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، وليس من الواضح تمامًا ما الذي يسبب فرط التعرق في كل حالة ، ولكنه قد يكون وراثيًا لبعض الناس أو يتعلق بمشكلة صحية أساسية أخرى.
 
وهناك نوعين من فرط التعرق - الابتدائي والثانوي:
  • فرط التعرق الابتدائى: هذا يعني أنه لا يوجد سبب أساسي لعرقك ، ويبدأ الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق الأساسي عادة في ملاحظة العرق المفرط كطفل أو مراهق.
  • فرط التعرق الثانوي: يحدث هذا عندما يكون التعرق متعلقًا ببعض المشاكل الصحية الأساسية الأخرى - إنه ليس مجرد شيء يقوم به جسمك، على سبيل المثال ، كنت تأخذ دواء تسبب التعرق المفرط ، أو كنت تعاني من مرض السكري ، أو تعاني من انقطاع الطمث ، أو لديك نشاط مفرط في الغدة الدرقية.
في معظم الأحيان ، يحدث فرط التعرق فقط في منطقة أو منطقتين من الجسم، قد ترى الكثير من العرق تحت الإبطين وعلى جبينك ، ولكن في أي مكان آخر.

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