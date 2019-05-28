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العثور على طفلة سعودية مختطفة بعد 30 دقيقة من البلاغ باختطافها فى حائل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:27 ص
العثور على طفلة سعودية مختطفة بعد 30 دقيقة من البلاغ باختطافها فى حائل شرطة السعودية - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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أحبط رجال دوريات الأمن بحائل عملية اختطاف طفلة سعودية عمرها 8 سنوات من أمام منزلها فى حى الوسيطاء وقت الإفطار، وذلك خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقى البلاغ.

وقالت صحيفة تواصل، إن الدوريات تلقت بلاغا من شخص باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بعد توقف سيارة فجأة وترجل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها، وبمعرفة أوصاف السيارة وسائقها سارعت دوريات الأمن بالبحث.

وبالفعل رصدت السيارة تسير بسرعة عالية، على الدائرى الغربى فى حائل ويظهر على سائقها الارتباك، وبدا أنه السائق والسيارة المبلغ عنهما، وبالاقتراب اتضح وجود طفلة فى المقعد الخلفى.

وقامت الدوريات بمتابعة السائق، وبتضييق الخناق عليه على طريق "حائل – بقعاء" تمكنت من السيطرة عليه، وقام 4 من رجال دوريات الأمن بالقبض على السائق المواطن وحرروا الطفلة.

 


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