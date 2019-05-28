العثور على جثة موظف مقتولا ومدفونة فى أرض زراعية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

عثرت الأجهزة الأمنية منذ قليل على جثة موظف مقيم قرية كفر مسعود مركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد اختفائه منذ شهر فى ظروف غامضة، بسبب خلافات مع آخرين، انتقل على الفور اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن النحراوي مدير قطاع الأمن العام بالغربية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وقوات الأمن المركزي، لمكان العثور على الجثة.

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بنشوب خلافات بين عائلتين بقريتي كفر مسعود، وكفر الشوربجي مركز طنطا، بسبب الخلافات على أرض زراعية، واختفاء المجنى عليه ويدعى"ابراهيم.م.ر" موظف بالبنك فى ظروف غامضة، وتم نشر خدمات أمنية بالقريتين خشية حدوث مناوشات بين الطرفين، وبتكثيف جهود البحث، تم تحديد مكان اختفاء المجني عليه، وتبين العثور عليه مقتولا ومدفون بأرض زراعية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبي الواقعة.