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الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:09 م
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العثور على جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن غارقة فى اليابان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:44 م
العثور على جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن غارقة فى اليابان غرق سفينة شحن ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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عثر خفر السواحل اليابانى، اليوم الثلاثاء، على جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن كانت قد غرقت قبالة الساحل الشرقى للبلاد قبل يومين، وذلك جراء تصادمها مع سفينة شحن أخرى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الغواصين التابعين لخفر السواحل مازالوا يبحثون عن اثنين آخرين من أفراد طاقم السفينة الغارقة والتى توجد حاليا بقاع البحر على عمق حوالى 30 مترا.

وأضافت الشبكة اليابانية أن حادث تصادم السفينة (سينشومارو) بسفينة أخرى وقع قبالة منطقة (تشيبا) بالقرب من العاصمة (طوكيو).. مشيرة إلى أنه عثر على جثتين لإثنين من أفراد طاقمها فى وقت سابق وتم إنقاذ القبطان.

 


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