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الطقس فى الإمارت.. توقعات بسقوط أمطار اليوم وغدا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:21 ص
الطقس فى الإمارت.. توقعات بسقوط أمطار اليوم وغدا سقوط امطار_ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا  مائلا إلى الغيوم جزئيا بوجه عام مع احتمال تكون السحب على بعض المناطق الشرقية والداخلية وسقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأمارتية الرسمية "وام".

وذكر المركز - فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - أن طقس اليوم سيكون غائما جزئيا بوجه عام وتتكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والداخلية ويحتمل سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الأربعاء " غائما جزئيا بوجه عام وتتكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية ويحتمل سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ، فيما سيكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

أما قطس الخميس فسيكون صحوا إلى غائم جزئياً خاصة جنوباً ومغبر أحيانا نهارا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 44 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وسيكون طقس يوم " الجمعة" صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب بعد الظهر على المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " السبت" طقسا صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الجنوبية، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

 

 


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