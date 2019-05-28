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الطقس اليوم فى السعودية.. استمرار سقوط الأمطار بمكة المكرمة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:16 ص
الطقس اليوم فى السعودية.. استمرار سقوط الأمطار بمكة المكرمة سقوط أمطار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة،كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتى حائل والحدود الشمالية، بحسب وكالة "واس".

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.ش

 


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