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الصومال: ترحيل مدير سجن سابق متهم بالتعذيب إلى إثيوبيا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:08 ص
الصومال: ترحيل مدير سجن سابق متهم بالتعذيب إلى إثيوبيا عناصر من الشرطة الصومالية
أديس أبابا (رويترز)
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قال مسئول إقليمى، اليوم الاثنين، إن قوات أمن صومالية اعتقلت المدير السابق لسجن إثيوبى، سيء السمعة بسبب التعذيب وأعادته عبر الحدود.

وفصلت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، مدير سجن أوجادين حسن إسماعيل وغيره من كبار المسؤولين العام الماضى بعد اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال محمد أولاد، المتحدث باسم الإقليم الصومالى فى إثيوبيا، إن الرجل هرب منذ ذلك الحين وقبض عليه فى منطقة بلاد بنط فى الصومال وتم تسليمه إلى إثيوبيا.

وقال محمد عبر الهاتف "تم اعتقاله للاشتباه فى اعتدائه على السجناء... تشمل الجرائم التعذيب والحرمان من النوم والطعام فضلا عن الاغتصاب".

 

 


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