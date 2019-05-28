الصعيد فى عيون الحكومة.. قرارات جديد من المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات قبلى

كتب أحمد حسن

قال المهندس وليد عباس، معاون رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم تخصيص 37 محلاً بسوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة، لصالح المحافظة، لتسليمها لأصحاب المحال الكائنة بالسوق الحالية.

وأضاف المهندس وليد عباس، أنه تم تخصيص قطعة الارض بمساحة حوالى 10 آلاف م2 بالمخطط المعدل لمنطقة الخدمات بأراضى الإسكان الاجتماعى بشمال مدينة قنا الجديدة، لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك لإقامة محطة ركاب وفرع وجراج للشركة لخدمة سكان المدينة، على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية وطبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويكون أسلوب السداد كالتالى (سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقى المبلغ على 4 سنوات "أقساط سنوية" محملاً بالأعباء، ويكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم)، مع استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.

وأشار إلى أن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية، وافق إتاحة موقف الأتوبيس المُنفذ بالحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة، على قطعة الأرض بمساحة (4039 م2) لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بمقابل الانتفاع السنوي لتشغيل محطة لنقل الركاب لجميع أنحاء الجمهورية، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية وطبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وكذا تخصيص قطعة الأرض بمساحة (1746 م2) بمركز خدمات منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، بنشاط تجاري طبقا للمخطط المعتمد للمدينة، لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لإقامة مركز خدمة لصيانة السيارات الخاصة بالشركة، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية وطبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن ، ويكون أسلوب السداد كالتالى (سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ علي 3 سنوات "أقساط سنوية" محملا بالأعباء، ويكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، مع استكمال باقي الاجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في الهيئة.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية (22783.95 م2) بمركز الخدمات بين الحيين السادس والسابع، بامتداد حي النوادي بمدينة المنيا الجديدة، لصالح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المكون من الجمعيات المركزية للكشافة والكشافة البحرية والكشافة الجوية والمرشدات بمحافظة المنيا، لإقامة مقر ومخيم كشفى، ويتم الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة بالجلسة رقم 72 بتاريخ 19/1/2014، ويتم التنفيذ خلال 3 سنوات.