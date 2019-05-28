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الصحة: متابعة أعمال إنشاءات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد والتطبيق فى موعده

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:31 م
الصحة: متابعة أعمال إنشاءات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد والتطبيق فى موعده مرضى التأمين الصحى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة أنه جارى متابعة كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بمستشفيات ووحدات المقرر لها تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكى لـ"اليوم السابع": أن التأمين الصحى سيطبق فى موعده أول يوليو المقبل، وحجم الأعمال التى تم الانتهاء منها مبشر، وجارى استكمال القوى البشرية من الأطباء والتمريض.

وتابع الدكتور أحمد السبكى أن الوزارة تقف خلف المشروع بكامل قوتها لتنفيذ أضخم برنامج للرعاية الصحية من كل الأمراض ويجمع كافة الفئات، وتابع: الخدمة ستكون بمستوى عال من الجودة والتطبيق سيكون مبهرا والمريض سيكون راضيا عن أداء الخدمات.

واستكمل، بمجرد البدء فى بورسعيد وإطلاق المشروع بها سننتقل لباقى محافظات المرحلة الأولى سريعا لكى ينعم المواطن بمستوى الخدمة.


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