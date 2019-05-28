الشرطة الإندونيسية تحبط مخططا لإغتيال 4 مسؤولين أمنيين بينهم وزير الداخلية

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاغتيال أربعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس.

وذكرت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن 6 أشخاص، أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم، باغتيال المسؤولين وأحد كبار مسؤولي الانتخابات في مسعى لإدخال البلاد في فوضى، مشيرة إلى أن زعيم المجموعة أوقف قرب موقع أحداث الشغب وبحوزته بندقية، كما أوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول أعمال الشغب، وهي جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.

ولفتت إلى أن وزير الداخلية ويرانتو، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية بودي جوناوان، والمستشار الأمني للرئيس جوريس ميري، ووزير شؤون الحكومة لوهوت باندجايتان كانوا أهدافا لمحاولة لمحاولة الاغتيال.

من جانبه، قال وزير الداخلية، إن: "المؤامرة لاغتيال شخصيات وطنية كانت تهدف لخلق مناخ من الخوف في البلاد".

وسادت الفوضى والعنف وسط العاصمة في ليلتين من أعمال شغب، اشتبكت خلالها الشرطة مع المتظاهرين المعارضين لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو.

وتصاعدت أعمال العنف في أعقاب اتهامات أطلقها منافس ويدودو الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو بأن انتخابات 17 أبريل شابتها عمليات تزوير.

وتواجه الشرطة اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خصوصا مع انتشار مقاطع فيديو تظهر ضباطا يضربون متظاهرين.