سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الإندونيسية تحبط مخططا لإغتيال 4 مسؤولين أمنيين بينهم وزير الداخلية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:13 م
الشرطة الإندونيسية تحبط مخططا لإغتيال 4 مسؤولين أمنيين بينهم وزير الداخلية الشرطة الاندونيسية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاغتيال أربعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس.

 

وذكرت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن 6 أشخاص، أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم، باغتيال المسؤولين وأحد كبار مسؤولي الانتخابات في مسعى لإدخال البلاد في فوضى، مشيرة إلى أن زعيم المجموعة أوقف قرب موقع أحداث الشغب وبحوزته بندقية، كما أوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول أعمال الشغب، وهي جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.

 

ولفتت إلى أن وزير الداخلية ويرانتو، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية بودي جوناوان، والمستشار الأمني للرئيس جوريس ميري، ووزير شؤون الحكومة لوهوت باندجايتان كانوا أهدافا لمحاولة لمحاولة الاغتيال.

 

من جانبه، قال وزير الداخلية، إن: "المؤامرة لاغتيال شخصيات وطنية كانت تهدف لخلق مناخ من الخوف في البلاد".

 

وسادت الفوضى والعنف وسط العاصمة في ليلتين من أعمال شغب، اشتبكت خلالها الشرطة مع المتظاهرين المعارضين لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو.

 

وتصاعدت أعمال العنف في أعقاب اتهامات أطلقها منافس ويدودو الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو بأن انتخابات 17 أبريل شابتها عمليات تزوير.

 

وتواجه الشرطة اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خصوصا مع انتشار مقاطع فيديو تظهر ضباطا يضربون متظاهرين.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إندونيسيا تعتقل 6 أشخاص جراء مؤامرة لقتل مسؤولين خلال اضطرابات

إندونيسيا ترفع قيودا فرضتها على وسائل التواصل الاجتماعى أثناء الاضطرابات

المعارضة فى إندونيسيا تقدم طعنا قانونيا على نتيجة الانتخابات

رئيس وزراء كندا يبحث مع رئيس إندونيسيا العلاقات الثنائية ومنع التطرف عبر الإنترنت

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية

صور.. تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية

رئيس إندونيسيا يعلن سيطرة السلطات على الأوضاع عقب اندلاع أعمال عنف بالعاصمة

اندونيسيا

الشرطة لااندونيسية

وزير الداخلية الاندونيسى

اغتيال

متظاهرون

ويدودو


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة