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السيطرة على حريق بمخزن بالفيوم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:02 م
السيطرة على حريق بمخزن بالفيوم السيطرة على حريق - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمخزن أحذية دون وقوع إصابات أو وفيات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب حريق بمخزن بشارع الحرية دائرة القسم بالإنتقال وضباط الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث ثمة اصابات او وفيات  وتبين نشوب الحريق بمخزن أحذية علي مساحة 75 متر ببدروم عقار مكون من ثلاث طوابق بالفحص تبين نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي باحد الوصلات الكهربائية بالمخزن وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2117 لسنة 2019 اداري قسم شرطة ثان الفيوم وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق .

 

 

 


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