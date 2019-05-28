السيطرة على حريق التهم قطعة أرض ومنحل عسل بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، على حريق شب فى قطعة أرض زراعية والتهم مكونات منحل عسل كائن بالأرض، دون وقوع خسائر فى الأرواح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية دير ريفا التابعة لدائرة المركز، باشتعال النيران بقطعة أرض والتهامها منحل عسل كائن بها.
بالانتقال وقوات الحماية المدنية وقوة من مركز الشرطة يرافقها سيارة المطاف، تبين صحة الواقعة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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