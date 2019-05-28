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السجن 3 سنوات لـ3 متهمين باستعراض القوة وإحداث عاهة بشخص فى سوهاج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:15 م
السجن 3 سنوات لـ3 متهمين باستعراض القوة وإحداث عاهة بشخص فى سوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين "على.أ.م" وشقيقه خلف و"أحمد.ع.أ"  بالسجن 3 سنوات لكل منهم ، بعد اتهامهم بإطلاق النار على المجنى عليه "عبد الوهاب.م" وإحداث عاهة له بغرض تخويفه وترويعه وإحراز أسلحة الية  بدون ترخيص بدائرة مركز العسيرات.

 وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد محمد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا باصابة المجنى عليه اثر إطلاق النار عليه وإحداث عاهة له وتم نقله الى المستشفى للعلاج ، وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات على أرض زراعية قام خلالها المتهمين بمحاولة تهديد وترويع وتخويف المجنى عليه وإطلاق النار مما تسبب فى إصابته وإحداث عاهة له.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهات إليهم النيابة تهمة إحراز بنادق آلية واستعراض القوة وإحداث عاهة وتمت إحالة القضية  إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم .

 

 

 

 


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