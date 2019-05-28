السجن 3 سنوات لـ3 متهمين باستعراض القوة وإحداث عاهة بشخص فى سوهاج

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد محمد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا باصابة المجنى عليه اثر إطلاق النار عليه وإحداث عاهة له وتم نقله الى المستشفى للعلاج ، وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات على أرض زراعية قام خلالها المتهمين بمحاولة تهديد وترويع وتخويف المجنى عليه وإطلاق النار مما تسبب فى إصابته وإحداث عاهة له.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهات إليهم النيابة تهمة إحراز بنادق آلية واستعراض القوة وإحداث عاهة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم .