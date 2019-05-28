السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالحشيش فى السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "ع.م"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالسلام.

وأسندت النيابة للمتهم "ع.م"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ترجع الواقعة بتلقى قسم السلام، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات تأكدت صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 500 جرام حشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.