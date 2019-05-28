سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصربى يقرّ بخسارة كوسوفو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:32 ص
الرئيس الصربى يقرّ بخسارة كوسوفو رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش
وكالات
إضافة تعليق
 
 
اعتبر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، أن على بلاده الاعتراف بأنها قد فقدت السيطرة على الوضع في كوسوف، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وأضاف: "قررت عدم مواصلة الكذب وخداع الذات، وقلت للجميع، إنه لا توجد لصربيا سلطة في كوسوفو، وأن حكومتنا غير موجودة هناك وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتوفير الرعاية الصحية والتعليم. يجب أن نتوقف عن خداع جمهورنا".
 
وأكد أنه يؤيد شخصيا تحسين العلاقات مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا، معربا عن شكره لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين شخصيا على المساعدة في هذا الاتجاه.
 
في 1999 تفاقمت المواجهة المسلحة بين الانفصاليين من "جيش تحرير كوسوفو" من جهة، والجيش والشرطة الصربية، وأدى ذلك إلى تدخل الناتو في النزاع وقصف مناطق عديدة في يوغوسلافيا السابقة التي كانت تضم صربيا والجبل الأسود.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس صربيا يهنئ المسلمين بشهر رمضان فى إفطار سفير مصر ببلجراد

وفاة وإصابة 4 مهاجرين داخل شاحنة بضائع شمال صربيا

صربيا

كوسوفو

فلاديمير بوتين

الجبل الأسود


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة