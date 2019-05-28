الدفاع المدنى يخمد حريقاً فى مستودعات الفيصلية بالرياض

وكالات الأنباء

تمكنت فرق الدفاع المدنى بمدينة الرياض صباح اليوم من إخماد حريق اندلع فى موقع مستودعات بحى الفيصلية، حسبما ذكرت شبكة وكالة الأنباء السعودية.



صرح بذلك المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادى ، مبيناً أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمدينة الرياض ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق بأحد المواقع بحى الفيصليه لتنتقل على ضوء البلاغ فرق الدفاع المدنى والخدمات المساندة للموقع وتقوم بأعمال المكافحة , وقد بذل رجال الدفاع المدنى جهوداً كبيرة ومضاعفة فى مكافحة الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة التى تضم عدداً من المستودعات مختلفة المساحات وأنشطة التخزين.



وبين المقدم الحمادى أن الحادث ولله الحمد لم يسفر عن إصابات ولازالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحادث .