أعتذرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بعدما نشرت على موقعها الإلكترونى خريطة للقارة الإفريقية غابت عنها دولة الصومال الجارة.
وحسب موقع سكاى نيوز، ظهرت الصومال فى الخريطة كجزء من دولة إثيوبيا، التى اعتبرت أن منطقة الحكم الذاتى، أرض الصومال، دولة مستقلة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن وضع الخريطة بهذا الشكل على موقعها الإلكترونى "خطأ وغير مقبول"، مشيرة إلى خطأ عمل فريق التقنية على معالجته.
وكانت الدولتان فى حالة نزاع وخاضتا حروبا على خلفية الحدود منذ العام 1964، لكن العلاقات تحسنت كثيرا مع وصول رئيس الوزراء، آبى أحمد إلى السلطة فى إثيوبيا عام 2018.
خريطة إثيوبيا
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