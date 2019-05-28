وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن وضع الخريطة بهذا الشكل على موقعها الإلكترونى "خطأ وغير مقبول"، مشيرة إلى خطأ عمل فريق التقنية على معالجته.

وكانت الدولتان فى حالة نزاع وخاضتا حروبا على خلفية الحدود منذ العام 1964، لكن العلاقات تحسنت كثيرا مع وصول رئيس الوزراء، آبى أحمد إلى السلطة فى إثيوبيا عام 2018.