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الحلقة الثالثة والعشرين..أبطال على أرض الفيروز.. العقيد ماجد شاكر بطل من حديد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:05 م
الحلقة الثالثة والعشرين..أبطال على أرض الفيروز.. العقيد ماجد شاكر بطل من حديد الشهيد العقيد ماجد شاكر
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيم لم تره أعين بشر

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعًا.

فى الحلقة الثالثة والعشرين نستعرض قصة البطل العقيد "ماجد شاكر"

بطل ضحى بحياته من أجل الوطن، أنه الشهيد العقيد ماجد شاكر.

استشهد البطل خلال 19 مارس 2014، خلال عملية مشتركة مع الشرطة المدنية لمداهمة وكر إرهابى، يستغل فى تصنيع وتجهيز وتخزين كميات كبيرة من المفرقعات شديدة الانفجار والشراك الخداعية والعبوات والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة .

لم يبخل الشهيد بروحه فى سبيل الواجب، وقدم نموذجًا يحتذى به فى الشجاعة والإقدام للدفاع عن الوطن وحماية المصريين من نتائج استخدام هذه المواد الخطرة فى عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الوطن.

ضرب البطل على مدار خدمته الطويلة بالقوات المسلحة نموذجًا للتميز والكفاءة والعلم والانضباط، وفور استشهاده تم ترقيته استثنائيًا إلى رتبة العميد مهندس، وإدراج رسميًا في قائمة الشرف الوطني باب القوات المسلحة في 20/3/2014 بعد منحه القلاده من الطبقه الماسية.

 


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